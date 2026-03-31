El proceso de registrar el nacimiento de un hijo en Estados Unidos puede parecer muy fácil, sin embargo, en ciertos estados se aplican normas muy particulares sobre la redacción del nombre en el acta de nacimiento. Y es que, en Alabama, este aspecto ha sido objeto de atención debido a las restricciones que impactan a las familias latinas, en especial a los que son de origen mexicano.

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Gobierno de EE. UU. prohíbe estos apellidos de origen latino y NO podrán anotar a sus hijos en el Registro Civil

‘El Cronista’ y otros portales internacionales confirmaron que esta medida se centra en los apellidos que llevan tilde y aquellos que contienen la letra Ñ, dado que el sistema de registros civiles en Alabama, EE. UU., se basa exclusivamente en criterios del alfabeto inglés.

Gobierno de EE. UU. prohíbe estos apellidos de origen latino y NO podrán anotar a sus hijos en el Registro Civil.

Esta situación puede obligar a que muchos nombres y apellidos sean cambiados al momento de registrar a un recién nacido en el certificado de nacimiento.

En este estado, el Centro de Estadísticas de Salud del Departamento de Salud Pública se ha convertido en el encargado de gestionar los certificados, exigiendo que se inscriba el nombre completo del recién nacido. Cualquier corrección posterior se debe llevar a cabo como una modificación legal del acta.

Cabe precisar que el inconveniente surge cuando el sistema de carga y emisión de registros no reconoce de manera adecuada ciertos caracteres del español. En este contexto, las familias que usan apellidos con acentos o con la Ñ pueden enfrentar el problema de que el nombre del menor sea registrado sin esos signos, pese a que son parte integral de su identidad familiar.

¿A quiénes afecta de manera dirrecta esta decisión?

Bajo este contexto, es importante señalar que la situación perjudica de manera especial a los apellidos de origen latino, en particular a muchos apellidos mexicanos. Por ejemplo, un niño que debería llevar un apellido como Hernández o Muñoz podría aparecer en su documento estatal como Hernandez o Munoz.

Este 'cambio' en el registro se debe a una adaptación forzada al sistema registral en inglés.