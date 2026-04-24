ALERTA ROJA en un Walmart de Columbia: amenaza de BOMBAS CASERAS provoca desalojo, ¿cuál es la situación actual?

Un fuerte operativo policial generó alarma en el Walmart Supercenter de Columbia, en Estados Unidos, luego de que una amenaza de bomba obligara a evacuar por completo a clientes y trabajadores la tarde del jueves 23 de abril. El incidente ocurrió en la tienda ubicada en 415 Conley Road, activó protocolos de seguridad y movilizó a unidades especializadas en explosivos, en el marco de una investigación que aún sigue en curso, según reportó el medio local Columbia Daily Tribune.

El Walmart Supercenter de 415 Conley Road registró un incidente relevante la tarde del jueves 23 de abril.

Las autoridades respondieron rápidamente tras una llamada que advertía sobre la supuesta colocación de bombas caseras dentro del establecimiento de Walmart en EE. UU., lo que llevó a un desalojo preventivo alrededor de la 1:09 p. m., generando gran preocupación en la comunidad de Columbia.

Amenaza de bombas caseras provoca el desalojo de un Walmart en Columbia

De acuerdo con la información oficial, la amenaza alertaba sobre la presencia de explosivos de fabricación artesanal dentro del local. Sin embargo, tras una exhaustiva inspección realizada por un perro especializado en detección de explosivos y un técnico especializado, no se halló ningún artefacto peligroso.

El reporte policial, citado por Columbia Daily Tribune, señaló: "la tienda fue evacuada tras una amenaza de bomba reportada el jueves por la tarde". Aunque las autoridades no han confirmado detenciones ni la existencia de sospechosos bajo custodia, precisaron que las investigaciones continúan activamente.

Durante la emergencia, también se evacuó el estacionamiento del Walmart en EE. UU. como medida de precaución, mientras que los empleados fueron trasladados temporalmente a un autobús de GOCOMO para resguardar su seguridad.

Investigación en curso: ¿Cuál es la situación actual del Walmart?

El operativo contó con el apoyo conjunto del Departamento de Policía de Columbia y agentes de Ashland, quienes trabajaron en coordinación para asegurar la zona. Tras varias horas de inspección, el área fue declarada segura aproximadamente a las 3:30 p. m., lo que permitió el retorno progresivo del personal al interior del Walmart Columbia.

Las autoridades locales han instado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el origen de la amenaza de bombas caseras. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la Policía de Columbia al 573-874-7652 o reportar de forma anónima a CrimeStoppers al 573-875-8477, donde incluso se ofrece una recompensa de hasta 2,500 dólares por datos que conduzcan a un arresto.

El caso mantiene en alerta a la comunidad en Estados Unidos, mientras las investigaciones buscan determinar quién estuvo detrás de la amenaza que provocó el desalojo del Walmart en EE. UU. en Columbia.