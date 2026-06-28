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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Joliet: alarmante INCENDIO en pasillo de juguetes del establecimiento; escena dejó en shock a presentes

Autoridades informaron sobre un incendio en el pasillo de juguetes de un Walmart ubicado en Joliet. ¿Se confirmaron heridos o algún fallecido en EE. UU.?

Melanni Miranda
Reportan incendio en pasillo de juguetes de Walmart de Joliet; escena dejó en shock a presentes.
Reportan incendio en pasillo de juguetes de Walmart de Joliet; escena dejó en shock a presentes. | Composición Libero / Melanni Miranda | Gemini | Shutterstock.
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Un incendio se registró este 25 de junio por la tarde en el pasillo de juguetes de un Walmart ubicado en Shorewood, Estados Unidos, según diversos medios internacionales. Las autoridades locales, hasta el momento, continúan investigando las causas del siniestro, que generó preocupación entre clientes y empleados del establecimiento. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

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Reportan incendio en pasillo de juguetes de Walmart de Joliet; escena dejó en shock a presentes

PATCH y un informe de WJOL señalaron que, recientemente, el Departamento de Bomberos de Joliet recibió una alerta sobre un incendio en el hipermercado Walmart, situado en 1401 Route 59, en EE. UU.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron llamas y humo en el área de juguetes. No obstante, no se conoció información sobre testigos o personas afectadas.

Walmart.

Reportan incendio en pasillo de juguetes de Walmart de Joliet; escena dejó en shock a presentes.

En tanto, para contener el fuego y prevenir su expansión, las autoridades precisaron que se activó el sistema de rociadores del establecimiento. Según Shaw Local, afortunadamente, no se registraron heridos durante el incidente.

¿Por qué suceden incendios en Walmart?

Telemundo precisó que los incendios en los establecimientos de Walmart se originan, en su mayoría, por actos intencionales o fallas eléctricas. Estas tiendas, que reciben un alto volumen de clientes, enfrentan riesgos significativos debido a incidentes provocados y accidentes en zonas de alta peligrosidad.

Esta situación representa una amenaza constante para la cadena, que debe implementar medidas de seguridad más efectivas para proteger tanto a sus empleados como a los consumidores.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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