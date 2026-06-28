Una mujer fue detenida y ahora enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad. Esto ocurrió luego de un choque en el estacionamiento de Walmart en Mobile Highway, Estados Unidos. Según informaron las autoridades locales, la mujer embistió deliberadamente su vehículo contra varios automóviles estacionados. A continuación, más detalles.

Walmart: arrestan a mujer tras conducir bajo los efectos del alcohol y chocar en estacionamiento

El sábado 27 de junio, en horas de la tarde, ocurrió un hecho en el que varias personas resultaron heridas y, al menos, una fue atropellada por un vehículo en el estacionamiento de un Walmart.

Walmart: arrestan a mujer tras conducir bajo los efectos del alcohol y choque en estacionamiento | WEAR TV.

Según informaron los agentes y WEAR TV, la conductora se negó a abandonar el automóvil, por lo que las autoridades tuvieron que retirarla del vehículo a la fuerza. La oficina del sheriff indicó que la mujer presentaba evidentes signos de ebriedad y fue detenida en el lugar.

Asimismo, varios vehículos en el aparcamiento sufrieron daños, que van desde leves hasta significativos. La Patrulla de Carreteras de Florida fue notificada y realiza la investigación correspondiente. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la mujer involucrada en el hecho.

¿Qué más se sabe sobre este accidente?

Este accidente de tránsito, ocurrido en el estacionamiento de Walmart del condado de Escambia, dejó varios automóviles dañados. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, ubicado en la carretera Mobile Highway 4600, cerca de Cherokee Trail, alrededor de las 2.20 p. m.

Las autoridades del condado informaron sobre múltiples heridos, quienes eran evaluados en el lugar, aunque no se ha proporcionado información sobre su estado de salud. Imágenes del caso muestran a agentes del condado de Escambia colaborando con la Patrulla de Carreteras de Florida en la atención de la situación.