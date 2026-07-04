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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Texas: aficionados australianos exponen su temor de SER DEPORTADOS tras ser escoltados por la policía
Fox 4 Dallas-Ft. Worth registró todo lo que sucedió antes de que la policía de Arlington, en EE. UU., interviniera para controlar a la multitud en Walmart.
La aventura de los aficionados australianos del Mundial 2026 llegó a su fin tras una derrota ante Egipto en la tanda de penales el viernes 3 de julio. No obstante, antes de enfrentar esta desilusión, los fanáticos decidieron celebrar de una manera inusual. Un grupo de ellos optó por irrumpir en un Walmart en Texas, donde organizó una fiesta que continuó hasta que la policía hizo acto de presencia. ¿Cómo expresaron su temor?
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Walmart: aficionados australianos causan disturbio y sorpresa en establecimiento
En estos días, Walmart ha ganado gran popularidad entre los turistas que asisten al Mundial, al convertirse en un destino inesperado. El establecimiento estadounidense permite a los visitantes realizar compras inusuales en un solo recorrido: desde una bolsa gigante de rollitos de pizza hasta una PlayStation, pasando por una camisa y una manguera de jardín, todo en cuestión de pasos.
Walmart: aficionados australianos causan disturbio y sorpresa en establecimiento.
Recientemente, Fox 4 Dallas-Ft. Worth compartió en redes sociales videos de aficionados australianos que visitaron un Walmart en Arlington, con escenas de alboroto y diversión que reflejaron la euforia de los hinchas durante el Mundial.
Sin embargo, una multitud de entusiastas del fútbol vivió una situación insólita tras ser escoltada por policías en el local.
Policía se hizo presente y ocasionó temor entre los australianos, quienes temían ser deportados
El entusiasmo de los aficionados duró pocos minutos, no solo por la desilusión que les causó Egipto más adelante, sino también porque varios agentes de Arlington fueron convocados para controlar la situación.
Las escenas fueron impactantes. Es inevitable reconocer que la ausencia de estos apasionados seguidores del Mundial se sentirá una vez que se marchen. “Nos van a deportar”, fueron parte de sus declaraciones, las cuales se hicieron virales en las redes.
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