¡Mucha atención! Agentes federales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en Salem durante la mañana del sábado 11 de octubre, tal como informaron las autoridades locales. Esta cuestionada intervención se dio tras el bloqueo de vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte de los manifestantes, quienes se oponían a las políticas migratorias del gobierno. ¿Se registró heridos o algún daño tras el accionar?

Agentes lanzan gases lacrimógenos contra manifestantes tras bloqueo de vehículos del ICE

'OPB' compartió información clave del informe de las autoridades. Se conoció que el sábado, alrededor de las 9.30 de la mañana, el Departamento de Policía de Salem recibió una alerta sobre un grupo de aproximadamente 30 personas que bloqueaban vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la intersección de Lancaster Drive y Sunnyview Road.

Al llegar al lugar, los agentes y bomberos se enteraron de que los oficiales del ICE habían utilizado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y liberar sus vehículos. Al respecto, se registraron llamadas al 911 de personas que presentaban irritación ocular y dificultades respiratorias, síntomas típicos tras el uso de agentes antidisturbios.

Se reveló que los servicios de emergencia brindaron atención médica en el sitio, mientras que los detectives comenzaron a recopilar testimonios y evidencias del suceso. No obstante, la oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Seattle decidió no responder ni dar declaraciones sobre el incidente. Tampoco se aclaró la razón de la presencia de los agentes del ICE ni si se realizaron detenciones.

La policía de Salem aseguró que toda la documentación será revisada de manera independiente por organismos supervisores, incluyendo el Departamento de Justicia de Oregón y el Departamento de Seguridad Nacional. Mark Jantz, oficial de enlace comunitario, aseguró que los agentes de policía no tenían conocimiento previo de la situación y que su intervención se limitó a calmar el disturbio.

Este fue el pronunciamiento de la representante demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Por su parte, la representante demócrata Andrea Salinas, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticó enérgicamente la reciente operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Salem, calificándola de temeraria y advirtiendo que puso en peligro a personas inocentes.

En un comunicado emitido por la tarde, Salinas expresó su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza, señalando que los agentes del ICE emplearon gas pimienta, balas de pimienta y botes de humo, afectando a la infancia y adultos mayores. También denunció el comportamiento imprudente de los agentes al volante, afirmando que persiguieron y acosaron a ciudadanos estadounidenses, lo que resultó en una conducción peligrosa que casi provoca accidentes en la autopista 99E.