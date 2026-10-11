El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) desmintió recientemente todas las afirmaciones que aseguran que los agentes federales de inmigración detuvieron a un individuo en el campus de un colegio comunitario en California. Esta declaración contrasta con la versión de los funcionarios del colegio, quienes aseguran que la operación se realizó dentro de las instalaciones de la institución educativa. ¿Qué más se sabe sobre este incidente?

DHS rechaza que agentes del ICE hayan arrestado a hombre en universidad de California

El DHS descalificó como falsa la afirmación de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a un sujeto en el interior de una universidad en California. Esta postura es totalmente diferente a la que dieron las autoridades de Allan Hancock College en Santa María, quienes señalaron que la detención efectivamente tuvo lugar en su campus.

DHS niega que los agentes del ICE hayan detenido a hombre en universidad de California

'LodiNews' compartió más detalles sobre este suceso. Recordemos que los representantes de la universidad afirmaron que el arresto se realizó en el Estacionamiento 2 de la institución. Como prueba, el jefe de policía del colegio recibió una imagen que evidenció a un agente de ICE junto a una camioneta blanca en ese lugar.

Por su parte, la hija del detenido, quien es estudiante de primer año en la universidad, relató que su padre la dejó en las instalaciones alrededor de las 9.45 a. m. cuando los oficiales intervinieron en su vehículo.

A pesar de la confirmación del DHS sobre este cuestionado arresto, la agencia negó que este se realizara dentro de los límites del campus. No obstante, hasta el momento, no se ha brindado información específica sobre el lugar exacto fuera de la universidad donde, según su versión, se llevó a cabo la detención.

¿A qué se debió el operativo?

Según los informes, el operativo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la Costa Central de California resultó en la detención inmediata de al menos 17 individuos.

Esta acción se llevó a cabo en las ciudades de Santa María y Guadalupe, como parte de una serie de intervenciones programadas por la agencia. No se han dado más detalles sobre el incidente y la situación de estas personas.