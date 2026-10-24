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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes del ICE se INFILTRARON como policías para ARRESTAR a haitiano en su domicilio
Los vecinos señalaron que los agentes se presentaron como si fueran miembros de la Policía de Nueva York, lo que ha generado indignación por la táctica del ICE.
¡Total indignación en la comunidad! Los vecinos de un hombre en Brooklyn, quien fue arrestado por el ICE en su hogar a inicios de octubre, han solicitado este 23 de octubre su liberación inmediata. Aseguran a la prensa que los agentes federales se hicieron pasar por miembros de la Policía de Nueva York para proceder con el arresto. ¿Qué más revelaron de la cuestionada táctica que habría tomado la agencia federal?
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Revelan que agentes del ICE se infiltraron como policías para detener a haitiano en su domicilio
Según lo expuesto por 'AMNY', Roberto Lamour fue arrestado recientemente a manos de los agentes federales en su residencia, situada en el número 75 de Lenox Road en Flatbush, EE. UU. Este hecho se llevó a cabo el 3 de octubre. Al respecto, sus amigos y familiares salieron al frente para precisar que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales lo detuvieron tras ingresar al edificio y departamento, se presentaron como miembros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Agentes del ICE se infiltraron como policías para arrestar a haitiano en su domicilio.
Una vecina, identificada como Angelina, relató al medio en mención que los agentes se hicieron pasar por policías de Nueva York, una táctica común en áreas con alta vigilancia policial. “Les permitieron entrar, pero al llegar a la puerta insistieron en que eran policías, que buscaban a una persona y exigieron que les abrieran”, manifestó. Incluso, contó que, al abrir la puerta, los agentes habrían ingresado de manera forzada y solicitaron la identificación de Lamour antes de llevarlo preso.
Incluso, en medio de los testimonios, la esposa de Lamour, Darchnee, comentó que en un principio creía que su esposo había sido detenido por la policía local y se dirigió a la comisaría para exigir su liberación. No obstante, y tras recibir la información de que no se encontraba allí, ella informó que así comprendió que los agentes del ICE fueron los que lo habían arrestado.
¿Qué más se sabe de Roberto Lamour y qué ha declarado su esposa?
Roberto Lamour, un inmigrante haitiano, es el padre de una niña de apenas tres años que enfrenta mucha preocupación y angustia debido a la ausencia de su progenitor. Su esposa y madre de su hija, Darchnee Lamour, aseguró que la pequeña se inquieta frecuentemente por la preocupación que siente su progenitor.
“Ella llora por él repetidamente, y cada vez que suena el timbre, corre a la puerta, creyendo que su padre ha regresado a casa. Ver a nuestra pequeña hija buscar a su padre y llorar por él es desgarrador. A su corta edad, no puede comprender por qué ya no está en casa con nosotros”, expresó afectada en un comunicado público. No se conoce más sobre su actual situación.
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