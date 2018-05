Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO ONLINE: 'Colchoneros' ganan 1-0 por la Europa League

Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por semifinales de la Europa League. Después de 26 partidos, 18 triunfos, seis empates, dos derrotas, 46 goles a favor y 9 en contra, el Wanda Metropolitano recibe su primera noche decisiva cuando el Atlético y el Arsenal pugnen por un lugar en la final en un compromiso trepidante.

INCIDENCIAS:

SEGUNDO TIEMPO:

90' El árbitro agrega tres minutos más. El Arsenal está a segundos de quedarse fuera

80' Los de Simeone buscan el segundo para asegurar la clasificación

70' Arsenal no consigue igualar. Por ahora queda fuera de la final de la Europa League

66' El partido está perfecto para el Atlético, de un buen contragolpe podría liquidar el partido. Ahora Costa remató pero Ospina estuvo atento

62' Arsenal se fue con todo en busca del empate. Xhaka sacó un tremendo disparo que obligó a Oblak a volar y salvar su arco

60' Se salva el Atlético. Ozil remató pero aparece el capitán Godín para despejar la pelota

46' Arrancó el segundo tiempo. Arsenal necesita siquiera encontrar el gol de la paridad para forzar al tiempo extra

PRIMER TIEMPO:

45' GOOOOOOLAZO de Diego Costa. El español le da la clasificación por ahora al Atlético

43' El marcador no se mueve en el Wanda Metropolitano. Por ahora, Atlético Madrid es el finalista

38' Gran centro de Koke, controla bien Griezmann pero su remate sale apenas desviado. El 'Cholo' Simeone está en impaciente en el palco

30' ¡¡UFFFFFFFF!! Gran remate desde lejos, pero Ospina detuvo sin problemas. Aunque ya el árbitro había invalidado toda acción

24' Buena jugada de Atlético por medio de Vitolo, pero Costa se demoró una eternidad para definir y ahí estuvo firme la zaga del Arsenal

18' Arsenal de a poco adelanta sus líneas y juega en el campo del Atlético

10' Arsenal pierde a Koscielny por lesión. Su lugar será tomado por Calum Chambers

3' ¡Diego Costa avisa al Arsenal! El delantero español sacó un fuerte remate, aunque su disparo se fue un poco lejos

1' Arrancó el partido en el Wanda Metropolitano. Atlético Madrid y Arsenal buscan el pase a la final de la Europa League

TEAM NEWS: Three changes for Atlético as Diego Costa, Vitolo & Gabi start. No changes for Arsenal in Madrid...#UEL pic.twitter.com/Sbe0sPOsMs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 de mayo de 2018

"I would like to look back and think I finished this love affair well." Arsène Wenger checks in for his 250th UEFA game. 💪#UEL pic.twitter.com/dkYegsKZIY — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 de mayo de 2018

Alineaciones confirmadas:

Atlético: Oblack, Thomas, Giménez, Godín, Lucas, Saúl, Gabi, Vitolo, Koke, Costa, Griezmann

DT: P. Simeone

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Welbeck, Ozil, Lacazette

DT: A. Wenger

PREVIA:

Un partido definitivo, sin excusas ni matices para el Atlético de Madrid; en su casa, alentado por un campo abarrotado, con la mínima ventaja que aporta el épico 1-1 de hace una semana en el Emirates Stadium y con la ambición que exige un duelo que aún permanece incierto y que propone un desafío que no admite ninguna concesión camino de Lyon.

Ahí, será la final de la Europa League del próximo 16 de mayo y ahí apunta el equipo rojiblanco desde el Wanda Metropolitano, escenario de una racha imponente del Atlético, ganador allí de diez de sus últimos once partidos, todos sin goles en contra, pero que no valdrá de nada si no la mantiene este jueves en un momento crucial.

Enfrente, el Arsenal, en el que puede ser el último partido europeo de Arsene Wenger al mando del equipo, afronta el desafío de corregir toda una temporada en un solo encuentro y lograr así, con la victoria luego en una hipotética final, el pase a la Champions League.

Eliminados de ambas copas y sextos en la Premier League, el Arsenal llega al Wanda Metroplitano con la obligación de batir a Oblak, al menos, en una ocasión para hacer bueno el 1-1 de la ida.

En lo que puede ser la despedida europea de Wenger, el Arsenal parte con la tarea de alcanzar su primera final europea desde que cayeran en la Champions en 2006 ante el Barcelona y quitarse la espina clavada de aquella Copa de la UEFA perdida ante el Galatasaray hace 18 años.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs. Arsenal

Atlético de Madrid: Oblak; Thomas, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Gabi, Koke, Vitolo; Griezmann, Diego Costa.

Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Özil, Mkhitaryan, Lacazette.

Horario del Atlético de Madrid - Arsenal

Perú - 2:05 p.m.

Argentina - 4:05 p.m.

Colombia - 2:05 p.m.

España - 9:05 p.m.

​Ecuador - 2:05 p.m.

México - 2:05 p.m.

Chile - 4:05 p.m.

Nueva York - 3:05 p.m.

¿Vas a seguir el Atlético de Madrid vs. Arsenal vía Internet?

