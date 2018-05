Ernesto Valverde calentó la previa del clásico español

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, habló para los medios españoles previo al derbi frente al Real Madrid de este domingo y manifestó que no le incomoda la idea de que el elenco ‘merengue’ no haga el pasillo correspondiente a su equipo tras coronarse campeón de la Liga Santander 2017-18.

“Ya hemos hablado mucho de eso. Es algo que, seguramente, por mucho que se hable no tendrá importancia. Me parece bien, ya está. No le damos ninguna importancia", atinó el DT del Barcelona en la previa.

Por otra parte, el estratega español agregó que no le interesa si Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, haga rotación en el choque de este fin de semana.

"Tiene por delante una final que es dentro de bastante tiempo. Eso es su problema, yo bastante tengo con lo mío. Entiendo que vendrán con el mejor equipo para ganarnos", agregó el estratega del elenco ‘blaugrana’.

EL DATO:

Ernesto Valverde suma, hasta el momento, 2 títulos con el FC Barcelona (Copa del Rey y Liga Santander 2017-18).