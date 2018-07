El Manchester United no tira la toalla en busca del fichaje de Bale

Tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, Gareth Bale es el llamado a ponerse el equipo al hombro y convertirse en el principal referente en el ataque del Real Madrid. Sin embargo, el galés podría dejar la 'Casa Blanca' si no le convence el plan de Julen Lopetegui. En Inglaterra tienen conocimiento de ello.

Bale se reintegró hoy a los entrenamientos con el combinado 'merengue', mientras que el 'Comandante' viene siendo presentado por todo lo alto como flamante incorporación de la 'Juve'. Si bien el extremo derecho ha expresado su deseo por continuar, en Manchester United están atentos a su situación si el "11" decide alzar vuelo este verano.

El United se niega a tirar la toalla en busca del fichaje de Bale. Si el galés no se siente cómodo en el club y, además, no le convence el plan de Lopetegui, los 'Red Devils' se meterán entre los palos para hacerse con sus servicios, según informa el diario 'The Sun'. Dicho medio británico asegura que los ingleses pondrían 100 "kilos" por su pase.

'El expreso de Cardiff' siempre ha sido una de las obsesiones de José Mourinho, quien viene pidiendo su fichaje desde el último invierno. Es más, el "11" casi llega a Old Trafford tras vivir bajo la sombra de Cristiano, pero ello ya es cosa del pasado y el extremo valoriza la posibilidad de quedarse.

El Manchester United, al mando de José Mourinho, conquistó la Europa League 2016-17.