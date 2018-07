¡Se va la leyenda! Rafa Márquez anuncia su retiro del fútbol con una conmovedora carta

Se va una leyenda del fútbol internacional, Rafael Márquez anunció este sábado que colgará los botines después de 22 años de actividad en el balompié profesional. Una trayectoria repleta de éxitos que lo catapultó a convertirse en toda una leyenda en México.

El defensa mexicano de 39 años se despidió de sus seguidores con una conmovedora carta que compartió a través de su cuenta oficial en Twitter. Algunos meses atrás el Atlas ya le había realizado un homenaje de despedida, pero su retiro tuvo que esperar ya que tenía un pendiente, asistir al Mundial Rusia 2018 en el último umbral de su carrera. Sin embargo no pudo despedirse del ‘Tri’ como quería, pues cayó en octavos ante Brasil.

“Ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he requerido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en ese último encuentro. Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello provocan tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su mayoría, muchas alegrías”, indicó en el primer párrafo de su carta.

“En esta linda trayectoria pude conocer a grandes futbolistas, unos como compañeros y otros como rivales, pero más que futbolistas, he tenido el honor de compartir vestuarios con grandes seres humanos de los cuales con algunos he podido construir una linda amistad”, escribió líneas más abajo el ex Barcelona.

El jugador azteca también mencionó a los jugadores con los que compartió vestuarios o con los que se enfrentó en el terreno de juego resaltando que gracias a ellos creció como persona y profesional.

Por último, reiteró que no se alejará del fútbol pues de alguna manera estará ligado a él. "Fútbol; me has dado tanto que hay mucho que devolverte; es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti".

EL DATO:

Rafa Márquez participó en 5 mundiales: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.