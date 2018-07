Un candidato más como DT de la ‘albiceleste’: "Estoy preparado para dirigir a la selección Argentina”

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en la búsqueda de un director técnico para la Selección Argentina, luego de que Jorge Sampaoli culminara su vínculo por mutuo acuerdo tras no cumplir con las metas en el Mundial Rusia 2018. Ahora en la lista de candidatos aparece el nombre de Jorge Almirón, actual técnico del Atlético Nacional.

Estrategas que estuvieron en la órbita de la AFA ya le dijeron no para asumir el cargo de la dirección argentina, sin embargo Almirón, actual técnico del Atlético Nacional ya dio el primer paso y expreso su deseo por asumir ese reto.

PUEDES VER: Didier Deschamps: "Antoine Griezmann merece el Balón de Oro"

"Me entero por las redes que mi nombre está instalado. Uno está informado de todo. Pero son especulaciones, no lo tomo muy enserio. Hay muchos nombres y no veo nada todavía concreto. Hay alternativas importantes y nadie ha hablado conmigo. Llegado el momento uno puede analizar. Pero, es un privilegio. A cualquier entrenador le gustaría tener esa oportunidad", indicó el estratega argentino para el programa Super Depor Radio de su país.

NO TE LO PIERDAS: Usain Bolt: club que lo quiere fichar posa con una llama antes de cada partido [FOTOS]

En otro momento de la entrevista afirmó que se siente preparado, y aceptó la jerarquía de otros técnicos. "Yo me siento preparado, pero también sé que uno nunca lo va a saber hasta que no esté ahí. De afuera es fácil opinar. Los números y procesos avalan nombres de técnicos con jerarquía, que tienen prestigio. Por edad, Simeone y Pochettino son los candidatos más importantes"

EL DATO:

Antes de llegar al fútbol colombiano, Jorge Almirón dirigió al Lanús en la temporada 2015 - 2017.