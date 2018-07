Lucas Vázquez confesó que está encantado de volver a los entrenamientos con el Real Madrid

No solo Lucas. También llegaron Toni Kroos, Marco Asensio y Nacho Fernández. Estos cuatro futbolistas estuvieron de vacaciones por tener participación en el Mundial Rusia 2018 y ya están en la casa del Real Madrid para volver a entrenar. El español Lucas Vázquez aseguró que está feliz de volver a entrenar con sus compañeros.

"Tenía ganas de volver a empezar. Estamos con muchas ganas de comenzar con ellos a trabajar, entrenar y preparar una gran temporada. La vuelta ha estado muy bien", confesó a Real Madrid TV, el conocido programa que se emite vía la web oficial de la 'Casa Blanca'.



Lucas Vázquez no solo está feliz de regresar, sino que también está preparado y por eso dejó sus vacaciones para volver antes de lo previsto a los trabajos con Julen Lopetegui. Considera que ver por las redes sociales trabajar a sus compañeros es un plus para volver. Le dieron ganas de regresar y ya está en Valdebebas.

"Cuando ves a los compañeros entrenar te entra el gusanillo de volver. Ya teníamos ganas de ver a los compañeros, de meternos en la dinámica del grupo", dice el extremo que quiere ganarse un puesto de titular luego de la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Se perfila como uno de los grandes relevos si es que no llega nadie en esa posición.

Como se recuerda, no tuvo una gran participación en el Mundial Rusia 2018 ya que no gozó de los minutos suficientes para demostrar de lo que está hecho. Esto no le afectó mucho en lo anímico y está listo para enseñarle al nuevo seleccionador de España que con él podrá contar para lo que sea.