Al-Nassr dio bienvenida a Christian Ramos a su llegada a Suiza

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el club Al-Nassr anunció la llegada del zaguero central de la selección peruana, Christian Ramos, a la pretemporada que se viene desarrollando en Vevey, Suiza.

"#ALNASSR nuevo defensor peruano Christian Ramos @RamosGaragay , se unió a sus compañeros de equipo en el campo de entrenamiento en Vevey, Suiza. Bienvenido al Club Global!", se lee en el 'tweet' publicado.

