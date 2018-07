Raúl Ruidíaz se habría lesionado en victoria de Seattle Sounder ante New York City [VIDEO]

La última jornada de la MLS no fue positiva para Raúl Ruidíaz a pesar de haber conseguido la segunda victoria consecutiva del Seattle Sounder, el delantero peruano alarmó a todos al salir del campo cojeando, lo daría a pensar que está lesionado.

Seatle Sounder enfrentó a New York City de Alexander Callens, este domingo por la noche, y el marcador terminó a favor del equipo de la 'Pulga' Ruidíaz por 3-1, pero el comando de su club se quedó con la preocupación del estado físico del peruano.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz: “Me llena de mucha alegría poder convertir y que el equipo haya ganado”

Raúl Ruidíaz salió del campo a los 87' por el panameño Román Torres, momento en el que, le costó salir con normalidad, además al terminar el encuentro se vio que se vendó la pierna izquierda y con clara molestia al intentar dar algunos pasos.

NO TE PIERDAS: Raúl Ruidíaz y su golazo con el Seattle Sounders en el día de su cumpleaños [VIDEO]

Aún no se conoce el estado del exUniversitario, pero este lunes debe pasar los exámenes médicos correspondientes para asegurar su presencia en el duelo del sábado 4, día que enfrentará a Minnesota United de Alexi Gómez.

First home start ✅@RaulRuidiazM is right at home at @CenturyLink_Fld!#SoundersMatchday | #SEAvNYC pic.twitter.com/61pSYRLxXZ