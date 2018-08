El gol que le anularon a Raúl Ruidíaz en el Minnesota United vs. Seattle Sounders

Cuando Raúl Ruidíaz recibió el balón en el área, todo hacía indicar que iba a ser gol. Y así fue. El delantero peruano realizó un gran control orientado y definió cruzado ante el arquero del Minnesota United.

No obstante, el delantero peruano estaba un paso adelantado, el árbitro lo advirtió y el VAR lo confirmó: el segundo gol de Ruidíaz con el Seattle Sounders tendrá que esperar.

Pese a ello, el "9" del Seattle Sounders tuvo revancha. Si bien no anotó, dio la asistencia para que Will Bruin logre una agónica remontada ante el Minnesota United.

Con este resultado, el Seattle Sounders enlazó cuatro triunfos seguidos en la MLS y quedó a dos puntos de los puestos de playoffs.

Raúl Ruidíaz lleva un gol y una asistencia con el Seattle Sounders en cuatro juegos de la MLS.

63' Raúl Rudíaz finds the back of the net, but he was juuuust offside. 🙃



SEA 0 | MIN 1#MINvSEA pic.twitter.com/Y0NFnhTZJE