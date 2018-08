El Liverpool se fija en tres 'joyas' para el próximo mercado invernal

En Liverpool tienen conocimiento que ya no podrán fichar hasta que se abra el mercado de invierno, sin embargo, ello no es motivo para que no se pongan a trabajar en el nuevo proyecto. Por tal motivo, Jürgen Klopp ha pedido tres fichajes de 'peso' para enero.

Ellos son: Nabil Fekir, Christian Pulisic y Domagoj Vida, quienes brillan en sus respectivas ligas y podrían aterrizar en Anfield a inicios de 2019. El técnico alemán pretende reforzar cada línea con la finalidad de lograr el ansiado título de la Premier League.

Según 'Daily Express', en su versión digital de hoy, asegura que Klopp quiere que Domagoj Vida haga dupla en la zaga con Virgil van Dijk. Asimismo, Pulisic se convierta en el 'Cuarto Fantástico' acompañando a Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

De otro lado, Fekir se encargaría de manejar los tiempos en el combinado 'red'. El francés viene de encajar una temporada de ensueño con el Olympique de Lyon y es el llamado a apoyarse en Naby Keïta. Klopp ya le puso la mira a estas tres 'joyas'.

EL DATO:

Jürgen Klopp dirigió 316 partidos con el Borussia Dortmund, su anterior club.