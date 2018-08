Hristo Stoichkov lamenta salida de Messi: "Sin él, Argentina no va a ganar durante tres años"

El ganador del Balón de Oro en 1994, Hristo Stoichkov, habló en el programa radial 'Super Deportivo' de manera muy contundente sobre la posible salida de Lionel Messi de la Selección Argentina, lo cual ha sido el tema del día por la prensa de dicho país.

"Cuando Argentina pierde, es Messi el que ha perdido. En la Copa América, fallaron otros jugadores, pero cuando Messi falla un penal, toda la culpa es de él". comentó.

Explicó que al ser el mejor del mundo la gente espera siempre algo más de él y ese es el problema: "Lo que pasa con Messi, es que todos somos culpables porque siempre vamos a estar esperando que Messi haga siempre algo distinto y sea mejor"

Además, recordó que la 'Pulga' no fue el culpable de que la 'Albiceleste' no haya sido campeón en el 2014: "No olvidemos que en el Mundial 2014 Argentina no fue campeón del mundo por culpa de Gonzalo Higuaín, que erró dos situaciones concretas".

Concluyó con que el proyecto argentino debe de tener claro su modelo.

"Hay que ver qué modelo quieren jugar en la Argentina, si quieren depender de Lionel o de otros 22 jugadores, porque es muy fácil esto, si yo mañana quito a Messi, este equipo durante tres años no va a ganar un partido", sentenció.