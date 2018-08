Las emotivas palabras de Paolo Guerrero en su presentación oficial con el Inter de Porto Alegre

La ciudad de Porto Alegre vivió una verdadera fiesta. Desde muy temprano los hinchas del Club Internacional acudieron al aeropuerto para recibir a Paolo Guerrero y seguir todos sus pasos. Los gestos y expresiones de admiración hacia el ‘Depredador’ abundaron en un ‘día colorado’, y como era de esperarse el delantero peruano retribuyó todo con emotivas palabras en la conferencia de su presentación.

Y es que, la emoción que produjo el fichaje del Inter de Porto Alegre no solo alberga a la hinchada ‘colorada’, pues el mismo Guerrero aseguró estar más que complacido de integrar el equipo de Odair Hellmann. Y junto al presidente, Marcelo Medeiros, el vicepresidente, Roberto Melo y el Director Ejecutivo, Rodrigo Caetano reveló su sentir en su nueva etapa.

"Estoy muy feliz. Tengo grandes retos, metas. Quiero encajar rápidamente en el equipo que viene muy bien y hacer una gran campaña. Espero pagar el afecto que estoy recibiendo. No hay precio por lo que he experimentado hoy. Pagaré con esfuerzo, sacrificio y carrera dentro de la temporada. Quiero entrar en el campo, jugar y dar alegría a todos ", enfatizó emocionado.

Guerrero na entrevista coletiva ao lado do presidente Marcelo Medeiros, do vice de futebol Roberto Melo e do diretor executivo Rodrigo Caetano! #SeChamaInterEssaLoucura #VamoInter #GuerreroColorado pic.twitter.com/pzxTYjOurN