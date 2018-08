Veracruz vs Chivas EN VIVO: Por el Torneo Apertura 2018 [LIGA MX]

Las chivas de Guadalajara tienen la oportunidad de visitar el día de mañana a los Tiburones Rojos de Veracruz en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2018 de la LIGA MX. En un encuentro que abre la fecha desde las 07:00 p.m. (HORA PERUANA).

Continuamos con la preparación para nuestro próximo compromiso en la @LIGABancomerMX



Segunda sesión del día 👊🏻⚽️🔥#VibraEnMiSer 🔴🔵🦈 pic.twitter.com/ZXGYtY9dhS — Tiburones Rojos 🦈 (@ClubTiburones) 16 de agosto de 2018

'El rebaño sagrado' después de la derrota que tuvo el domingo pasado ante el Santos Laguna, 'Las Chivas' buscarán su primer triunfo en el torneo mexicano cuando el día de mañana viernes 17 de agosto. Una chance de romper esta mala racha y lo ponga en ronda de victorias.

Venir al Estadio para apoyar al Rebaño tiene su recompensa. 🎁 ¡Gracias ChivaHermanos! 🍻🇦🇹🏟 pic.twitter.com/REFCi3haNu — CHIVAS (@Chivas) 16 de agosto de 2018

Este miércoles el equipo de Veracruz anunció la contratación del director técnico chileno para que coja el timón del equipo y los ponga en onda victoriosa dentro del fútbol mexicano. Juvenal Olmos llega con el cartel de salvador tras dirigir a la 'Roja' (2003) y al Newell's Old Boys.

"Me siento una persona plena, ya no soy el mismo porfiado de hace una década (...) Es un momento vital de mi carrera, más prudente. En la etapa anterior era muy tozudo. Esta es una oportunidad que me debía, sentía que no había terminado bien mi carrera. He dirigido poco, en mi vida apenas son siete años, después algo se frenó, se truncó, pero ahora estoy tranquilo". Señaló el flamante DT de Tiburones.

A trabajar con el objetivo arriba. 🇳🇱 ¡A sudar, Rebaño, vamoooos! 👊👊👊 pic.twitter.com/pscru8M82m — CHIVAS (@Chivas) 16 de agosto de 2018

NO TE LO PIERDAS: Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2018 EN VIVO: así se mueve en la fecha 13

Finalmente, la conclusión de este partido es que va ser candela, porque Tiburones viene de obtener recién su primera victoria ante Puebla, y Chivas quiere saltar la mala racha levantando la cabeza porque solo tiene un punto actualmente. Siendo todos estos un condimento perfecto para el partido abridor.

Hoy viajaremos al Puerto para conquistar los 3 puntos. ¿Eres de Veracruz? 📸 🇮🇩 ¡Mándanos tus fotos con la Rojiblanca puesta! 😎 pic.twitter.com/w1EnaXcICq — CHIVAS (@Chivas) 16 de agosto de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL TIBURONES VERACRUZ VS CHIVAS DE GUADALAJARA:

Veracruz: Gallese, Paganoni, Noya, Rivas, Mares, Chávez, Ruiz, Cartagena, Esquivel, Luna y Menéndez.

Guadalajara: Gudiño; Van Rankin, Salcido, Pereira, Hernández; Pérez, Pineda, Brizuela, Sandoval; Pulido y Zaldívar.

HORARIOS TIBURONES DE VERACRUZ – CHIVAS DE GUADALAJARA:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL TIBURONES VERACRUZ VS CHIVAS DE GUADALAJARA?

En Internet el duelo entre TIBURONES VERACRUZ vs CHIVAS DE GUADALAJARA, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.