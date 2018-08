Sao Paulo vs Colón EN VIVO: Por la vuelta de Copa Sudamericana 2018

Sao Paulo tendrá que darle vuelta al resultado adverso que generó en su casa cayendo por la mínima ante Colón de Santa Fe, en el Morumbí, 'El Santo de la Capital' no pudo demostrar su jerarquía e historia ante un cuadro argentino que en su país no es de los más poderosos.

Primeira etapa da viagem concluída: Tricolor está em Buenos Aires CONFIRA AS IMAGENS: https://t.co/CwMm9bdjpw pic.twitter.com/ZBYPMfzDsZ

Sin embargo, Colón sacó la raza del momento y venció con un zapatazo que lanzó Matías Fritzler de larga distancia para abrir el marcador con total sorpresa en el ambiente de Brasil. Ya que Sao Paulo en el papel tenía esta serie ganada desde el primer instante.

Pero Sao Paulo viene con una racha importante ya que venció 3-1 en el torneo local al Sport Recife como visitante y se mantiene como líder del Brasileirao. Diego Aguirre cree y afirma que su planificación para 'asaltar' Santa Fe será la correcta para continuar en la línea victoriosa.

Está no ar! Dá um pulo lá na #SPFCtv e veja as reações de Raí e Aguirre assistindo às semifinais do torneio Tereza Herrera em que ambos se enfrentaram! https://t.co/Rf7vQrcbEx pic.twitter.com/n8DVddtgqJ