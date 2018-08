Cristiano Ronaldo confiesa que lamenta haberle hecho gol de chalaca a la Juventus

Cristiano Ronaldo, atacante de la Juventus, es el nuevo embajador del portal DAZN y en su primera entrevista con el portal confesó los distintos objetivos que tiene tanto personales como grupales para esta temporada, pero lo que más llamó la atención fue su confesión a la hora de que decidió jugar por la 'Vieja Señora'. También habló sobre la chalaca que le hizo a su actual club cuando jugaba en el Real Madrid.

"Desgraciadamente marqué ese gol contra mi actual club. Pero de todas formas eso ya es pasado. En mi opinión es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio yo estaba como '¡Wow!'. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble", confesó Cristiano.

"Estoy entusiasmado por jugar en uno de los más grandes clubes del mundo, Me he adaptado bien a Turín, estoy feliz, el equipo es fuerte y estoy sorprendido en positivo. Me gusta la mentalidad, es positiva. Tienen métodos muy particulares, son muy profesionales y por eso me encuentro bien", siguió comentando el delantero portugués.

Una de las confesiones que más llamó la atención a todos los aficionados fue cuando dijo que llegar a la Juventus fue una decisión muy fácil. Y dio las razones: "Hay cosas en la vida que parecen escritas en el destino y en este caso ha sido así. No lo habría esperado pero ha sucedido. La decisión ha sido fácil porque la Juve es un gran equipo".

"Lo que he hecho en el Real Madrid es histórico, he ganado todo y en ese equipo tengo muchos amigos. Mi familia vive allí pero decidirme a venir ha sido fácil. Quiero hacer historia también en este club. Quiero ganar la Champions con la Juve, el 'Scudetto' y la Coppa", confesó Cristiano Ronaldo, quien mostró en todo momento su felicidad por ser un 'bianconero' más.