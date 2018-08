¿Sergio Ramos a la Serie A? El guiño que le lanzó la Sampdoria

Sergio Ramos, capitán del club español, usó su Instagram para mostrar su estilo de moda en la reunión que sostuvo con los capitanes de los equipos de la Liga Santander. Este hecho hizo que hasta la Sampdoria de Italia se pronuncie acerca de los colores de su vestimenta.

Y es que defensa lució una camiseta de colores azul, rojo, negro y blanco, justamente los colores insignia de la Sampdoria, hecho que llamó la atención del club italiano. A través de su cuenta de Twitter, la 'Samp' bromeó con fichar al central del Real Madrid:

"¿Están seguros de que la ventana de transferencias está definitivamente cerrada? Sergio Ramos luce fantástico con nuestros colores", dijo el club genovés a través de sus redes sociales.

Por el momento, Sergio Ramos no ha respondido ni se ha pronunciado públicamente sobre la broma de la Sampdoria.

EL DATO

El capitán de 32 años amplió su contrato el año pasado y será jugador del Real Madrid hasta junio de 2021

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? 😏@SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG