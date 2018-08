¡Emotivo! Alejandro Sabella reveló cuál fue su mejor cura para superar dura enfermedad [VIDEO]

Una emotiva noche se vivió en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Plata, donde se rindió homenaje a Alejandro Sabella, tras superar una larga enfermedad que pudo costarle la vida. El exentrenador de la Selección Argentina recibió reconocimiento a pesar de la crisis que atraviesa el sistema de educación de ese país.

El paro de profesores y las manifestaciones contra el gobierno argentino, quedaron de lado para hacer un merecido homenaje a Alejandro Sabelle, y declararlo ‘Huésped de Honor Extraordinario’, además de recibir el premio de la ‘Hoja de Roble, sin embargo, el momento más emocionante de la noche llegó cuando el estratega reveló cuál fue su cura, relacionando a su etapa como entrenador de la ‘albiceleste’.

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%'. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", enfatizó Alejandro Sabella.

Pero no fue todo, pues el DT de 63 años dio catedra de humildad a los espectadores de la ceremonia. "Las adversidades forman parte de nuestro camino y nos obligan a ser mejores. Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales: 'Por favor y muchas gracias'”, sentenció Sabella.

Inmediatamente después de hacerse conocido el homenaje, uno de sus expupilos, Javier Mascherano, se refirió a Alejandro Savella y se unió al reconocimiento mediante sus redes sociales. “Siempre la palabra justa, en el momento indicado. Que afortunados somos los que te conocemos y pudimos tenerte como entrenador. Cuantas enseñas y valores seguís transmitiendo. ¡Se te quiere y se te necesita Ale!”, publicó el exBarcelona.

Alejandro Sabella fue entrenador de la Selección Argentina en el subcampeonato en la Copa del Mundo Brasil 2014.