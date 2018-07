Sabella y el ambicioso proyecto para la AFA y la selección Argentina

Alejandro Sabella ha tenido una para en su carrera como técnico con el fin de recuperarse de un enfermedad. En este tiempo estuvo alejado del ambiente deportivo, sin embargo no fue ajeno a las noticias que salen de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y su interés de encontrar nuevo DT para la 'albiceleste'.

Ya recuperado quiere retornar a las competencias oficiales pero no precisamente a la zona técnica. Según 'TyC Sports' Sabella está interesado en volver a su 'casa' y bajo el brazo tendría el objetivo de comenzar un proyecto integral.

El 'Proyecto Sabella' comienza desde la categoría Sub 13 hasta el plantel principal y sostiene la decisión de dirigir a la 'Albiceleste' en la Copa América 2019 en caso de no contratarse a otro profesional. Pero la prioridad del ex DT de la 'albiceleste' recae en la Sub 20 que el próximo año disputará el sudamericano de la categoría en Chile.

Ese torneo otorga 2 plaza y media para los Juego Olímpicos de Tokio 2020, y si le va bien a ese combinado juvenil habrá una Sub 23, ideal para empezar un cambio generacional con miras al Mundial Qatar 2022.

Además si llega a tomar el cargo de la selección de su país iría en búsqueda de los 'tres imposibles' para la selección absoluta: Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Mauricio Pochettino. Para esto les daría un año más al mando de sus clubes (River Plate, Atlético de Madrid y Totteanham respectivamente) para que recién asuman el cargo de la selección absoluta después de la Copa América del año entrante.

Si no consigue un DT para la selección sería el mismo Alejandro Sabella quien se pare en la zona técnica. El estratega cuenta con el apoyo y cariño del jugador e hincha argentino que lo recuerda por el subcampeonato de Brasil 2014.

Alejandro Sabella fue técnico de la selección Argentina del 2012 hasta el 2014.