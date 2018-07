Diego Armando Maradona sobre Claudio Tapia: “La AFA es un desastre”

Cada movimiento de Diego Armando Maradona será noticia, más aún cuando emita juicios a autoridades de la Selección Argentina, y en su estadía en tierras ‘gauchas’ el exjugador no podía dejar de expresarse sobre la AFA y el presidente Claudio Tapia, a quien calificó de corrupto.

“Vos tenés que empezar la casa por los cimientos y hoy la casa madre del fútbol argentino es un desastre. Hablo de dirigentes que sepan lo que hacen, no pueden ir a buscar a Tapia a Ezeiza, los corruptos que están al lado de él, no me importan los nombres”, enfatizó Maradona.

Pero no fue todo, además el nuevo presidente del Dinamo de Brest, criticó duramente a Javier Zanetti, quien recientemente expresó abiertamente estar a la disposición de la Selección de Argentina, sí lo necesitan.

“Se ofrece de todo, hay que ser presidente del Inter y él es el primero, tiene que ser preparador físico y es preparador físico, jugador por ahí se pone en el banco. No me gusta su actitud”, sentenció Diego Maradona.

EL DATO

Diego Maradona vivirá en una mansión valorizada de 20 millones de dólares, en Bielorrusia, donde presidirá a su nuevo club, Dinamo de Brest.