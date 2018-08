Carlos Ascues debutó en derrota del Orlando City

Y un día debutó. Carlos Ascues comenzó a escribir su historia en el Orlando City de la MLS pero no fue un debut soñado ya que su equipo cayó como local (2 - 1) ante Atlanta United.

El volante peruano fue elegido por el técnico James O'Connor desde el arranque. Estuvo acertado en los pases y colaboró con la marca. El primer gol del partido fue de los visitantes a través de González Pirez a los 21 minutos de la primera parte.

Pero el equipo púrpura no se dio por vencido y logró la igualdad con participación clave de Ascues en la jugada de gol tras mandar un pase en profundidad para el sector derecho. Su compañero Sutter anotó el empate cerca de finalizar la primera parte.

El 'Patrón' jugó hasta los 70 minutos ya que fue cambiado por Stefano Pinho. Lamentablemente para el club del peruano, apareció el venezolano Josef Martínez para marcar el 2 a 1 definitivo y darle el triunfo al Atlanta.

Yoshimar Yotún no fue tomado en cuenta al estar suspendido.

