Antoine Griezmann: "Somos el Atlético. Aquí no hay juego bonito, solo valen los tres puntos"

El Atlético Madrid logró su primera victoria ante el Rayo Vallecano, sin embargo, el equipo del 'Cholo' Simeone dejó muchas dudas. Después del partido, el autor del único gol de partido, Antoine Griezmann habló sobre lo que sucedió en el campo.

"No ha sido un gran partido nuestro ni mío. Podemos poner excusas del campo, pero era el mismo para los dos equipos. El gol fue una jugada trabajada", sostuvo el francés.

Además, Griezmann indicó que en la primera parte del juego no hubo la intensidad a la que el equipo está acostumbrado. "No teníamos piernas, no teníamos esa chispa, lo he visto hasta en mis compañeros. Somos un equipo de trabajar mucho, de ser agresivos y hoy no ha sido el caso. Ahora tenemos el mejor entrenador para ver qué ha fallado y mejorar".

Finalmente, cuando se le preguntó sobre el estilo de juego que plasman en la cancha, Antoine Griezmann fue tajante: "Somos el Atlético. Aquí no hay juego bonito, solo valen los tres puntos. Que confíen en el equipo".