Diego Simeone: "La crítica no hará que cambie nuestro estilo de juego"

Con voz de mando el entrenador principal del Atlético de Madrid salió a defenderse ante las críticas por el juego que mostró frente al cuadro del peruano Luis Advíncula, los 'colchoneros' sufrieron demasiado para vencer al Rayo Vallecano y solo marcaron un gol en soledad.

Simeone destacó algo que puede sonar duro, empezó diciendo que "no dependen" de él los resultados o los mismo halagos ni críticas por el equipo. Enfatizando que "no va cambiar la forma de jugar", porque es algo "innegociable" porque ellos solo buscan "la humildad, el compromiso, el buscar alcanzar los objetivos".

"No dependen de nosotros los halagos y las críticas. Lo que depende de nosotros es no cambiar. No podemos negociar con eso, con el trabajo, la humildad, el compromiso, el buscar, el tener una forma de juego que es estable. Después, los halagos están porque hay buenos futbolistas, pero repito que con muy buenos futbolistas no se hacen grandes equipos, se hacen con hombres dentro de los equipos".

Aunque minutos antes 'El Cholo' blindó su equipo y lideró una defensa ante lo que se venía en tonadas de crítica: "Empieza una temporada larga. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás, por los halagos de los oídos, porque el único camino que sabemos en el Atlético de Madrid es el trabajo, la humildad y el compromiso".

Finalmente se retiró y dejó un mensaje de autocrítica para apaciguar las aguas: "No empezamos bien y tardamos en encontrar el juego que buscábamos. El Rayo hizo un buen partido. Empezamos mejor en el segundo tiempo y a partir del gol no pudimos hacer una contra más y no pudimos recuperar la pelota como queríamos; mérito del rival, que hizo un buen partido en el tramo final".

