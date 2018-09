Didier Deschamps se refirió a la expulsión de Kylian Mbappé [VIDEO]

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, declaró acerca de la expulsión del jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ante el Nimes, encuentro válido por la jornada 4 de la Ligue 1.

"Es una situación con un contexto particular. Kylian temía que le golpearan más y reaccionó. No acuso al Nîmes, que hizo su partido. Sólo apunto que Mbappé tiene que saber manejar estas cosas, que son normales", declaró Deschamps en una entrevista a TF1.

El jugador de 19 años recibió una artera fatal de parte del volante del Nimes, Teji Savagnier, quién - en la postrimerías del encuentro (95') - lo derribó sin tener la más mínima intención de jugar al balón. Esto desencadenó la furia del campeón mundial en Rusia 2018. "¿"Si me arrepiento de la roja? No, no, no".

Ante esto, Deschamps ha expresado que conversará con los más jóvenes del combinado galo a fin de que no se repita este tipo de situaciones a nivel de selección. Francia enfrentará el próximo jueves a Alemania por la Liga de las Naciones.

EL DATO

Didier Deschamps ganó la Copa del Mundo como jugador (Francia 1998) y técnico (Rusia 2018): integra la lista de Franz Beckenbauer y Mario Zagallo.