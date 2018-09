Jordi Alba le dejó un mensaje a Luis Enrique: "Me gustaría ir a la selección, pero es una decisión del entrenador"

El Barcelona apabulló por 8 a 2 al recién ascendido Huesca por la fecha tres de la Liga Santander. Después del partido, uno de los más solicitados por la prensa fue Jordi Alba quien fue uno de los autores de los goles.

El lateral izquierdo habló sobre su ausencia en la selección española: "No me lo esperaba. Pero tampoco me esperaba ir a la Eurocopa de 2012 después de mi trabajo en el Valencia. No depende de mí que me llame o no un seleccionador". Sin embargo, afirmó que le gustaría ser convocado.

"Me gustaría ir a la selección. Pero es una decisión del entrenador y tengo que respetarla", aseguró.

En cuanto a los motivos para no ser convocado: "No sé muy bien por qué no voy. Cuando estoy mal lo veo y cuando estoy bien también. No me queda más que respetar las decisiones que se tomen".

Asimismo, Alba confirmó que no se comunicará con Luis Enrique: "No tengo que llamar a nadie. Es una decisión que ha tomado. No tengo ningún problema con nadie a nivel profesional. En el club estoy muy bien. Mi trabajo es ese. Y si sale bien, pues a ver la selección".

Finalmente, se refirió a los dos jugadores que estarán en su puesto: "Ahora van Marcos Alonso y Gayà, que son dos grandes jugadores. Yo, mientras, me iré con mi familia por ahí estos días", sentenció.

El dato:

Jordi Alba fue campeón con España en la Eurocopa 2012