En United ya encontraron al sucesor de Paul Pogba

Hace unos días se cerró el mercado de fichajes estival, pero ello no es motivo para que sigan los "culebrones" (especulaciones). En esta oportunidad, Sergej Milinković-Savić figura en la órbita del Manchester United con miras a la segunda parte de la temporada.

Desde Italia apuntan que Milinković-Savić, máxima estrella de la Lazio, interesa en Old Trafford y podría llegar en el próximo enero. José Mourinho quiere que el serbio sea el sucesor de Paul Pogba, quien no cuenta con el respaldo de 'The Special One'.

Según apunta 'CalcioMercato.it', Sergej Milinković-Savić es el llamado a ocupar el vacío que dejaría la eventual salida del volante galo. El serbio terminó por "llenarle" los ojos a 'Mou' con sus actuaciones en la pasada Copa del Mundo realizada en Rusia.

Pese a que 'Mou' le dio la cinta de capitán a la 'Pantera' con el objetivo de que siga en el 'Teatro de los Sueños', la historia sería otra aseguran medios británicos. Pues, el luso está viendo la manera de aburrir al francés para que así deje las filas en enero.

EL DATO:

Paul Pogba disputó 178 partidos con la Juventus de Turín. El galo conquistó 9 títulos con la 'Vecchia Signora'.