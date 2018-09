Antoine Griezmann reveló porqué le dijo que NO al Barcelona

Antoine Griezmann renovó con el Atlético Madrid a pesar de que se le vinculó por más de un mes con el Barcelona. Llegó el día en que habló sobre esa decisión. En una entrevista con 'L'Equipe Magazine' reveló el motivo por el cual decidió decirle que no a la propuesta de Josep Maria Bartomeu y sí a la oferta de renovación de Enrique Cerezo.

"¿Por qué no elegí al Barza? Es como cuando te dan amor en casa, no te vas a otro lado. En el Atlético hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluido por esfuerzos por reclutar jugadores importantes y formar un gran equipo", confesó por primera vez luego de renovar con los 'colchoneros'.

Griezmann entiende que es una de las piezas claves que tiene Diego Simeone en el equipo y que iba a ser muy difícil que encuentren a alguien como él. "Me siento la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme". También reconoció que pensó varias veces antes de decirle que "no" al Barcelona.

"A menudo se dice que al Barza no se le puede decir que no... pues yo hice lo contrario. Es difícil decir "no" a clubes como el Barza", confesó. El futbolista francés también le dejó un mensaje a los aficionados del 'Atleti' cara al resto de la temporada. "Estoy bien aquí. Es mi hogar y quiero hacer algo grande en el Atlético".