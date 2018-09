Desde Inglaterra tranquilizan sobre el estado de Luke Shaw

Luke Shaw era una de las grandes sensaciones de la Inglaterra de Gareth Southgate en el primer partido post Mundial Rusia 2018 hasta que llegó aquel fatídico minuto 46.

Sergio Ramos sacó un pase largo para Dani Carvajal y Luke Shaw interceptó el pase sin esperar el desenlace porque la cabeza del inglés se impactó en el cuerpo del español para posteriormente desplomarse encima de su hombro derecho, con el dueño recibiendo el principal impacto, y luego volver a golpearse, esta vez con el hombro izquierdo como principal perjudicado.

Los jugadores más cercanos a la acción fueron inmediatamente a socorrer a Luke Shaw, que quedó inconsciente y fue retirado en camilla y con mascarilla incluida.

Horas después, la Federación Inglesa informó, a través de redes sociales, del estado del futbolista de 23 años, actualmente en las filas del Manchester United.

"Luke está despierto y alerta, ha sido evaluado por nuestro cuerpo médico y ha sido sometido a una radiografía. Pasará la noche en observación y se le realizarán nuevas pruebas este domingo".

Vale destacar que, según medios ingleses, Luke Shaw caminó en el vestuario de Wembley con cierta normalidad, lo que alivió al cuerpo médico de la selección de Inglaterra.

Luke Shaw dio la asistencia para el gol del 1-0, anotado por Marcus Rashford.

Update on @LukeShaw23:



Luke is awake and alert, having been assessed by our doctor and given an X-ray.



He'll stay with us overnight for further observation, with another update to come in the morning. pic.twitter.com/OZ7EV1SDWb