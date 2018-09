Claudio Pizarro y el mensaje que dejó al técnico del Werder Bremen

Claudio Pizarro tuvo un buen desempeño en el duelo entre el Werder Bremen vs Augsburgo generando comentarios positivos por su juego. El 'Bombardero', quien disputó 69 minutos en el encuentro, fue consultado sobre el próximo partido de los 'verdiblancos', donde enfrentarán al Hertha de Berlín.

Ante la pregunta, Pizarro le mandó una indirecta a su técnico sobre su presencia en encuentro que se llevará a cabo este martes. "El día después del partido a uno le duele todo. Tenemos dos días aún para recuperar así que, si Florian así lo decide, por supuesto estaré listo para jugar contra el Hertha".

El atacante peruano asistió para el segundo tanto del Werder Bremen, sumando su segunda victoria en la Bundesliga. El conjunto isleño no conoce la derrota en lo que va del certamen, ubicándose en el cuarto lugar con ocho puntos.

Tras la victoria ante Augsburgo, el ex seleccionado peruano expresó su felicidad por arrancar en el once titular por primera vez en la temporada. “Me sentí muy bien. No he jugado tanto durante mucho tiempo", declaró Claudio Pizarro.

EL DATO

La última vez que Claudio Pizarro arrancó de titular fue con Colonia en mayo del 2018.