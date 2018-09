Arquímedes Figuera reveló que figura de selección de Venezuela lo respaldó tras insultos racistas [VIDEO]

Arquímedes Figuera, actual volante de Universitario de Deportes confesó en una reciente entrevista a Movistar Deportes, que luego de su expulsión sufrida en Arequipa ante Melgar en la fecha 1 del Torneo Clausura, no la pasó nada bien puesto que fue víctima de insultos racistas tras este episodio.

El volante central fue señalado como principal protagonista de la derrota de Universitario, puesto que tras su expulsión el cuadro crema no puedo aguantar con diez hombres y se vino con las manos vacías de Arequipa.

Lamentablemente, los hinchas de Universitario criticaron de manera feroz la expulsión de Arquímedes Figuera haciendo hincapié en su nacionalidad de venezolana. El volante llanero contó que estas ofensas lo hicieron meditar la posibilidad de marcharse del cuadro que dirige Nicolás Córdoba.

"Mi decisión era irme porque primera vez que me insultaban tan fuerte. No esperaba esa serie de insultos, fue una situación bastante difícil. Como venezolanos estamos pasando una situación difícil, que se metan conmigo en lo futbolístico, pero no con mi país", fue lo que confesó Arquímedes Figuera.

Además, el volante de Universitario comentó que su compañero de selección, Salomón Rondón fue un apoyo importante durante este lamentable episodio vivido: "Me sostuvo fue mi familia y el respaldo que me dieron en la Selección y el plantel de Universitario. Salomón Rondón me escribió y realmente me dio un respaldo que no esperaba, me dijo que me quedara, que aguantara hasta el final y que terminara de la mejor manera".

EL DATO

Arquímedes Figuera y Salomón Rondon fueron compañeros en la Selección de Venezuela durante el pasado proceso eliminatorio para Rusia 2018.