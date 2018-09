Ronaldinho intentó humillar a Carles Puyol y él responde con un codazo [VIDEO]

La picardía del ex volante de la selección de Brasil, Ronaldinho, parece que no se ha perdido en el tiempo. El ex jugador del FC Barcelona compartió un evento publicitario con su ex compañero de equipo, Carles Puyol, situación que aprovechó para intentar dejar en ridículo al ex zaguero español.

Como en sus buenas épocas, Puyol - fiel a su estilo - evitó que el ex futbolista sudamericano pase luego de recibir una tendenciosa 'huacha'. "¿Falta? ¿Pedimos el VAR? Si pasa la pelota, no pasa el jugador", escribió entre risas a través de su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que este viernes ambos ex compañeros del conjunto catalán se unieron para ser parte de un evento publicitario que busca mejorar la integración y el desarrollo de los jóvenes. Este suceso contó con el respaldo de la fundación FC Barcelona, quién fue partícipe de la inauguración de la Cruyff Court, ubicada en Les Roquetes, Barcelona, representando a la Fundación Johan Cruyff.

No es la primera vez que 'Dinho' hace este tipo de locuras. En su época como jugador, desenvainó su magia con el futbolista sueco Jesper Blomqvist en un partido de leyendas entre el Barcelona y Manchester United. El equipo español recordó el suceso a través de sus redes sociales.

EL DATO

La amistad que une a Ronaldinho y Carles Puyol es tan grande que - cuando el brasileño militaba en el AC Milán - el español invitó a tomarse la foto de rigor junto a sus compañeros del FC Barcelona. Este gesto desató la locura en el Camp Nou.