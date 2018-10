Perú vs Estados Unidos: la razón de Gareca para mantener el mismo once

A lo largo de su estadía en nuestro país, Ricardo Gareca ha tenido algo muy claro: ante cualquier resultado, no ha cambiado la alineación de la selección peruana de un partido a otro, salvo por lesiones y suspensiones. Por ello que ante Estados Unidos veremos el mismo once que salió a ‘tumbar’ a Chile, incluido Ruidíaz que no estuvo efectivo, además de Tapia en el mediocampo.

Con la ‘Pulga’, Ricardo Gareca ya lo había adelantado. Lo respaldará pese a su sequía de gol con la selección peruana. Y tiene razón, hoy es el momento de seguir dándole la confianza a un jugador que la ‘rompe’ en la MLS, pero cuando se pone la ‘bicolor’ le está costando.

El tema de Renato Tapia pasa más por un tema de darle continuidad, ya que en el Feyernood no juega. La idea del ‘Tigre’ Gareca es que cada vez que sea llamado, sea titular y así vuelva a su mejor nivel. El resto del once lo vemos en la ficha.