Miguel Trauco sobre Raúl Ruidíaz: “Cuando empiece a anotar con la selección, va a meterlas todas"

Luego de las constantes críticas hacia Raúl Ruidíaz por la falta de gol en los últimos enfrentamientos de la Selección Peruana, Miguel Trauco se refirió al tema, asegurando que la ‘Pulga’ resta importancia a los comentarios negativos.

“Ya aprendimos que siempre habrá críticas. Todos sabemos la calidad que tiene Raúl. Él no le para bola a las críticas y lo que se dice de él. Cuando empiece a anotar con la selección, va a meterlas todas. Va a ser importante para su carrera", expresó el tarapotino.

Asimismo, el ex jugador de Universitario, se refirió a la travesía que recorrió en Flamengo para volver a ser considerado en el primer equipo. “La liga brasilera es la más difícil del mundo, me ha costado mucho, hasta ahora me cuesta y la única forma de mantenerse es con trabajo y paciencia”.

En cuanto a la posibilidad de dejar el Brasileirao, Miguel Trauco confesó que “llegar a Europa es un tema pendiente para mí, pero estoy en Flamengo me queda todavía un año y voy a seguir esforzándome”, concluyó.

EL DATO

Antes de unirse a Flamengo. Miguel Trauco pasa unos días en su natal Tarapoto, donde nació su segunda hija.