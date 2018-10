Palmeiras vs Gremio EN VIVO se enfrentan en jornada 29 del Brasileirao

Palmeiras enfrenta a Gremio EN VIVO en el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Sao Paulo), este domingo desde las 2:00 p.m. en la fecha 29 del Brasileirao. La transmisión estará a cargo de GOLTV, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

La intención de Luiz Felipe Scolari, entrenador de Palmeiras, es mantener el liderazgo en la tabla del Brasileirao, aprovechar la calidad de local y quedarse con los puntos del encuentro a pesar de tener importantes bajas en el equipo.

Amanhã tem Tricolor em campo longe da nossa casa! Acompanhe com exclusividade no @canalpremiere e ajude o Grêmio! Assine já: https://t.co/DqYRaopRdK pic.twitter.com/VYUxBVQ2U1 — Grêmio FBPA (@Gremio) 13 de octubre de 2018

Felipe Melo y Victor Luiz no jugarán el cotejo por estar suspendidos, asimismo, Marcos Rocha no muestra mejoría de su lesión, sin embargo, el estratega Scolari, estaría tranquilo ya que usaría el mismo once que venció a Sao Paulo en la fecha anterior.

En la otra cara de la moneda, el elenco de Renato ‘Gaúcho’ Portaluppi no está lejos del primer lugar (a seis puntos), por lo que jugará sus mejores cartas para cortar distancias a Palmeiras, aunque tendrá que hacerlo con la ausencia su goleador, Everton y el portero Marcelo Grohe, lesionados.

En los últimos cinco partidos entre Palmeiras vs Gremio, el conjunto ‘alviverde’ salió airoso cuatro veces, y empataron dos. El ‘Inmortal Tricolor’ no logró sumar de a 3, por lo que, espera sacar un resultado positivo este domingo.

Dia da criança é dia de trabalho forte! Segue a preparação para o confronto com o Palmeiras: https://t.co/dsEh6Q0P7C 💪🏽⚽️🇪🇪



📷 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/P5lz5uwzlf — Grêmio FBPA (@Gremio) 12 de octubre de 2018

Posibles alineaciones del Palmeiras vs Gremio:

Palmeiras: Weverton, Rocha, Luan, Gómez, Víctor Luis, MeloMoisés, Hyoran, Lucas Lima, Dudu, Deyverso, Hyoran. DT. Luiz Felipe Scolari

Gremio: Grohe, Moura, Geromel, Kannemann, Cortez, Thaciano, De Souza, Alisson, Cicero-Everton-Lua DT. Renato Gaúcho.

Guía de Canales del Palmeiras vs Gremio:

Argentina: GolTV Latinoamerica

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Brasil: Premiere FC Brasil

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

Dinamarca: Viaplay Denmark

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Finlandia: Viaplay Finland

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: Bet365, Fanatiz

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua. GolTV Latinoamerica

Noruega: Viaplay Norway

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Suecia: Viaplay Sweden

Turquía: Digiturk Play, beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey

Estados Unidos: GolTV Espanol, GOLTV

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Horarios del Palmeiras vs Gremio:

2:00 p.m. Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1).

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia, Paraguay.

4:00 p.m. en Argentina, Brasil (Brasilia -1), Chile, Uruguay.