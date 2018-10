Josep María Bartomeu confirma que Neymar no será contratado de vuelta

Neymar se le 'regaló' a Barcelona los últimos días. El astro brasileño, que milita en las arcas del PSG, mostró su interés en volver a jugar en el Barcelona para la siguiente temporada, pero poco a poco desde el cuadro español han ido dejando en claro que no lo tienen en sus planes. Esta vez, el presidente Josep Maria Bartomeu dejó en claro, en una entrevista que concedió a 'Catalunya Radio', que no está pensando para nada en volver a contar con el atacante para el siguiente curso. Entiende que el equipo que tiene es suficiente para alzar todos los torneos posibles.

Además, también dejó en claro que le dejará la decisión al entrenador, ya que son los directores técnicos los que quieren contar con un jugador o no. Recordemos que en el 2017 Neymar decidió irse por su cuenta y pagar su cláusula de rescisión. Sobre esto, Bartomeu tuvo unas palabras que no gustarán a muchos, ya que ellos se quedaron sorprendidos por la decisión que tomó el jugador nacido en Brasil para irse al Paris Saint-Germain sin problema alguno.

"No está previsto que venga. No he hablado con el entorno de Neymar. Salen muchos rumores pero no hay ninguna llamada ni ninguna reunión. Él decidió su futuro y pagó su cláusula y se fue a París. No nos gusta que los jugadores se vayan pagando la cláusula", fueron las primeras palabras que tuvo el presidente del Barcelona. Luego de que el brasileño se fue del conjunto culé, contrataron a Ousmane Dembélé que tuvo grandes actuaciones con el Borussia Dortmund y recién está dando frutos. Parece que le costó asentarse en el equipo.

Cuando le volvieron a preguntar si Neymar podía vestir los colores azulgrana nuevamente, dejó en claro que los directores técnicos deciden cuando quieren o no a un jugador y luego la dirigencia se encarga de contratarlo. "No es que el presidente no quiera, es que los técnicos consideran si un jugador tiene que volver o no. Si yo lo decidiera -en relación a acometer un fichaje- no sé si iríamos mejor o peor", finalizó la entrevista a 'Catalunya Radio' sin dar más pistas si hay algún mínimo porcentaje de que el brasileño pegue la vuelta para la siguiente temporada.