Real Madrid: 'pesos pesados' no quieren a Santiago Solari en el banquillo

Julen Lopetegui tiene las horas contadas en el Real Madrid, de no ganar hoy en la Champions League frente al modesto Viktoria Pilsen, tendrá que empacar maletas y en su reemplazo ingresaría Santiago Solari. El 'indiecito', actual estratega del Castilla, es el candidato principal para tomar las riendas del primer equipo blanco.

No obstante, a raíz de su probable ascenso en el club, los referentes del equipo no estarían del todo contentos. Según el programa 'Transitor' de la radioemisora española Onda Cero, a los 'pesos pesados' del vestuario 'merengue' no les gusta la idea de que Solari sea el nuevo técnico.

Para los referentes Solari podría ser un técnico con poco manejo y podría contar todo lo que sucede en el vestuario a los directivos. “Las vacas sagradas del primer equipo piensan que Solari es un submarino del club. Y en el club saben que puede ser un parche, pero no la solución", aseguró el periodista español José Ramón de la Morena en el 'Transitor'.

En medio de este sombrío escenario Real Madrid tendrá que hacer frente esta tarde al Viktoria Pilsen (2:00 p.m.), un partido de vida o muerte para el cuestionado Julen Lopetegui.