Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO: con Luis Advíncula, chocan por la Liga Santander

Rayo Vallecano visitará este sábado muy temprano (6:00 am / hora peruana) a Girona en un partido que es válido por la jornada 10 de la Liga Santander. El choque lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO a través del primer canal de ESPN. Si no lo tienes contratado no te preocupes que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Líbero. Luis Advíncula será titular en la escuadra visitante y se espera a que siga con el buen nivel futbolístico que está mostrando en estos últimos meses.

El cuadro local no está viviendo un buen momento futbolístico. Se ubica en la parte zona baja de la tabla de posiciones y no gana un partido de la Liga Santander desde el 17 de setiembre, cuando derrotó en casa al Celta de Vigo en un partidazo que terminó 3-2 a favor de los locales. El último partido del Girona fue ante la Real Sociedad como visitante y pudo rescatar un punto al igualar sin goles. Antes había perdido contra el Eibar en casa por 2-3. Ahora van a querer levantarse y salir de la incómoda posición en la que se encuentran.

Rayo Vallecano pasa un momento similar. El equipo que es dirigido por Míchel no puede depender de los goles de Raúl De Tomás, que llegó procedente del Real Madrid para esta temporada. Tampoco puede esperar mucho de la velocidad de Luis Advíncula por la banda derecha si no van a concretar las opciones de gol que puede crear. La última vez que ganó fue el 14 de setiembre en casa de Huesca por la mínima diferencia y el último partido lo empató 1-1 con el Athletic de Bilbao en casa. Antes había perdido con Getafe por 2-1.

Resumen del Girona 1-3 Rayo Vallecano / 01/04/2017

Cabe destacar que es la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrentarán en la primera división del fútbol español. Sí habían chocado antes, pero en la segunda y el Rayo Vallecano tiene un saldo favorable en estos partidos ya que ganó en cuatro oportunidades, empató en tres y perdió una sola vez contra el Girona. El 1 de abril del 2017 fue la última vez que ambos equipos jugaron y fue justamente en el estadio donde se jugará mañana. 'La Franja' pudo ganar como visitante por 3-1.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Girona. Los locales tienen una cuota de 1.88 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.60, mientras que el triunfo de Rayo Vallecano está en 4.20. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano vs Girona

Rayo Vallecano: García, Advíncula, Amat, Gálvez, Moreno, Pozo, Comesaña, Imbula, Kakuta, de Tomás y Embarba.

Girona: Bono, Ramalho, Espinosa, Juanpe, Porro, Luiz, Pons, Aday, Portu, García y Dorumbia.