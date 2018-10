Arsenal vs Blackpool EN VIVO: Partido por la Capital One Cup - Copa Carabao

'Los Gunners' de Londres notaron cómo terminó su racha de triunfos contra el Crystal Palace este domingo, y se esperaba que el técnico español Unai Emery, hiciera cambios a medida que entraba a las semanas donde la agenda se carga de partidos y se hace muy ocupada.

El Blackpool como visitante ya ha ganado a otro equipo nacido en Londres, en este torneo (Capital League One) han eliminado al Queens Park Rangers en la tercera ronda en septiembre. Cosa que tendrá muy en cuenta el Arsenal porque caer ante un cuadro de tan baja calidad en solo el comienzo del torneo sería nefasto.

Por parte de Arsenal: El lateral derecho español, Héctor Bellerín que enfrentó solo medio tiempo contra Crystal Palace, esto hizo que su entrenador lo describa como un jugador que tiene"dolores musculares". Unai Emery no ha dicho si estará para mañana ni para el choque del sábado con el Liverpool, siendo un necesidad el descanso para esta semana completa.

📷 The @Arsenal team that night included Tony Adams, Freddie Ljungberg, Emmanuel Petit, Marc Overmars, Davor Suker and Thierry Henry. pic.twitter.com/Fy1aWyX94G — Blackpool FC (@BlackpoolFC) 30 de octubre de 2018

Mientras que Nacho Monreal como Sead Kolasinac han estado luchando con problemas en los muslos, por otro lado se espera que Konstantinos Mavropanos no volverá hasta noviembre después de que se recupere de un problema incómodo en la ingle durante varias semanas.

Arsenal y Blackpool se enfrentaron por última vez durante la temporada de la Premier League 2010-11, con los Gunners ganando ambos partidos, incluyendo un martilleo de 6-0 en los Emiratos. El Arsenal eliminó a Blackpool de la Copa de la Liga dos veces antes, en los cuartos de final de 1968-69 y en 1976-77, cuando necesitaban dos repeticiones en la tercera ronda.

Arsenal y Blackpool se han reunido 82 veces en los últimos años con los Gunners ganando 43 de esos partidos. Blackpool tiene 15 victorias en su nombre, la última en llegar en 1970. Blackpool está sin victorias en sus últimos 14 partidos fuera de casa contra el Arsenal en todas las competiciones (W0, D4, L10) desde la victoria 4-1 en el primer vuelo en noviembre de 1958, un partido en el que Stanley Matthews participó para los Tangerines.

🗓 #OnThisDay in 2012...



From 4-0 down after 37 minutes, to a dramatic victory 😱



Watch all 12 goals from our 7-5 win at the Madejski Stadium... pic.twitter.com/A7EMAQJSCU — Arsenal FC (@Arsenal) 30 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES - ARSENAL VS BLACKPOOL:

XI ARSENAL: Cech; Monreal, Holding, Sokratis, Lichtsteiner; Ramsey, Guendouzi; Mkhitaryan, Smith Rowe, Iwobi; Welbeck.

XI BLACKPOOL: Howard; Nottingham, Heneghan, Tilt, Bola; Spearing, Guy, Thompson; Feeney, Delfouneso, Cullen.

How did that 7-5 win over Reading in 2012 have you feeling?



Can you remember? 💭



Sum the story of the game up in five emojis - here's ours: 😮😞😳🙌😝 pic.twitter.com/nJPE0jewk1 — Arsenal FC (@Arsenal) 30 de octubre de 2018

FICHA TÉCNICA - ARSENAL VS BLACKPOOL:

Día del partido: 31 de octubre del 2018.

Horario de partido: 2:45 p.m. - HORA PERUANA.

Estadio: Emirates Stadium.

📽 "Give it your best shot. Don't leave anything on the pitch."



Manager's message to Blackpool players ahead of Arsenal tie. pic.twitter.com/AHOBxFDiv9 — Blackpool FC (@BlackpoolFC) 30 de octubre de 2018

PAÍSES Y CANALES - ARSENAL VS BLACKPOOL:

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, PERÚ, Uruguay y Venezuela: ESPN Play Sur.

Canadá, Alemania y Suiza: DAZN.

Estados Unidos: ESPN+.

Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect.

China: PPTV Sport China.

Costa Rica: Sky HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 3.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL ARSENAL VS BLACKPOOL?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Arsenal - Blackpool. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.