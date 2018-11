UEFA quiso desaparecer la Champions League para crear su 'Super Liga Europea' [FOTOS]

La propuesta de cambiar las cosas en el fútbol internacional va de la mano con inversión de mucho dinero, así lo cuenta la asociación 'Football Leaks' esta semana que pasó en el Diario Marca de España. Desde UEFA se intentó dar un golpe en la mesa para cambiar la temática de Champions League y modificar todo lo que ya se conoce.

El fútbol evolucionando a pasos agigantados hace el llamado para que las modificaciones se vean como cosa de cualquier momento, así lo quiso presentar UEFA cuando precisó: "Los documentos desde que esta idea arranca en 2015 revelan un laberinto de intereses en busca del mejor negocio. Como ejemplo, basta con decir que la Liga Europea que tanto detesta Tebas porque atenta a los intereses de la Liga es mucho más que un proyecto "de barra de bar".

Continuando con un detallado que señala plenamente al Presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el Real Madrid: "Nace hace tres años de una propuesta de la empresa Relevant Sports al Real Madrid, paradójicamente, la misma empresa que el propio Tebas ha contratado ahora en su afán de llevar a Miami el partido Girona-Barcelona".

La propuesta de este evento (Super Liga Europea) para poder desterrar de una vez por todas la UEFA Champions League se dio en 2015, cuando el creador de la 'Champions Cup' (Charlie Stillitano) que se juega cada verano en los Estados Unidos y diferentes sedes exóticas planteó meter una cantidad de dinero increíble, basándose en el argumento de su partido más importante del fútbol moderno: Aquel Real Madrid vs Manchester United de 2014 que llevó 109.000 espectadores al Michigan Stadium.

Según cuenta el periodista deportivo español de Marca, José Ángel Sánchez, Charlie Stillitano le mandó un correo detallado con cada uno de los premios y motivos para cuidar este proyecto por encima de la UEFA Champions League: "El ganador podría embolsarse hasta 500 millones de euros por año, seis veces más de lo que se lleva el campeón de la Champions. 80 ingresó el Real Madrid Campeón de UEFA Champions League Este año".

En 2016 cuando Stillitano tenía todo listo y en regla para hacerse presencia con los principales clubes de Inglaterra como: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Liverpool. La reunión se dio en Londres y el diario 'The Sun' se enteró de todo: "En el futuro tenemos que estar más atentos y no se puede saber que estamos dentro de este ente dirigencial". Palabras que no gustaron para nada en cada uno de los clubes, porque se atentaba contra la deportividad y esta idea de 'solo jugar entre equipos grandes le quitaría emoción a los partidos'. Así es como se rechazó del todo este evento multimillonario.

EL DATO:

La reunión de los equipos grandes en Europa y Charlie Stillitano se dio bajo las espaldas de Gianni Infantino en 2016, con sede en Mónaco.