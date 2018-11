Óscar Ruggeri a los jugadores de Boca y River: "A sus esposas díganles 'No me llamen, no puedo solucionar nada'" [VIDEO]

El ex campeón del Mundo con la selección de Argentina en México 1986, Óscar Ruggeri, brindó algunos controvertidos tips a los jugadores de Boca Juniors y River Plate para afrontar la final de la Copa Libertadores de América a jugarse este sábado en La Bombonera (partido de ida). La controversia se generó cuando se debatía entorno a la concentración de ambos planteles ante la proliferación de las redes sociales.

"No hay que hablar con la familia. Hay que hablar con tu señora y decirle 'escucháme, no me llamés para nada, no puedo solucionar nada estos 15 días, tenés que arreglártelas'. Como hicieron siempre nuestras esposas. Concentrarse total ya".

"Aislo total del lío ¿Por qué? Te llaman. Te llaman pidiendo entradas, te llaman amigos tuyos que vos decís 'uy, como le digo que no a este tipo que no puedo darle una entrada'. Entonces llamo al presidente, 'presi me consigue dos entradas para mi amigo que viene de mi pueblo, que no le puedo decir que no y nunca vino'. Entonces ya estoy con la cabeza en la entrada, corriendo a buscar dos entradas. Es un quilombo".

Ruggeri relató una anécdota mientras concentraba. "¿Viste como me llamó el plomero? Estaba en la concentración de River comiendo y me llama el plomero diciéndome 'cambio esa manguera o no' y yo estoy con Boca-River".

"¿A donde vas si perdés? ¿Andá a tu casa? Cuando estés llegando, los vecinos, la que barre la vereda te dice 'como perdieron eh' y la querés matar. Cuando vayas al almacén, sabés como te mira el verdulero y te dice 'les rompieron el c%$& eh". ¿Ah no? Te dicen así".

Boca Juniors y River Plate protagonizarán la primera final de la Copa Libertadores de América este sábado en La Bombonera a las 3:00 p. m. (hora peruana).