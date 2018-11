Boca Juniors vs River Plate: La excéntrica cábala de Nahitan Nández en el ‘Xeneize’ [VIDEO]

La final de la Copa Libertadores acapara la atención de todo el mundo futbolístico, pues que los protagonistas sean Boca Juniors y River Plate otorga un sabor especial. El superclásico argentino ahora se traslada al certamen continental de Sudamérica y los jugadores se preparan de la mejor manera para dar lo mejor en la ida este sábado.

El partido en La Bombonera sin duda que causará mucha tensión y, como suele pasar en el fútbol, algunos jugadores apelan a las cábalas. La creencia de realizar o usar algo que les trajo suerte anteriormente suele ocurrir en estas circunstancias y la tarde de hoy, mientras los jugadores de Boca Juniors concentran, la novia de Nahitan Nández reveló un detalle en estas cuestiones.

Sarah García, pareja del aguerrido volante uruguayo, fue entrevistada por la cadena ESPN en la previa del partido y le consultaron acerca de alguna cábala especial que tenía el ‘León’ antes de saltar al campo y su respuesta fue más que curiosa y divertida. Tras explicar que envía mensajes motivadores a Nández, por pedido del futbolista, añadió.

“Tiene una, no sé si le va a gustar que la cuente, pero siempre se lleva el mismo calzoncillo. Y me parece que la cábala está en que no se lava”, explicó la joven ante la sorpresa de los conductores. Tal vez a Nahitan Nández no le gustará que todos se enteren de su secreto, pero espera que le siga dando buenos resultados para celebrar con Boca Juniors.