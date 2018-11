Boca vs River: el 'Xeneize' nunca pudo ganarle al 'Millo' un 11 de noviembre [FOTO]

La primera gran final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate tuvo que ser suspendida por mal clima debido al diluvio que hubo hoy en Buenos Aires. El partido se jugará el día de mañana a las 2 p.m. (hora peruana) pero hay un dato que no ha pasado desapercibido.

El 'Xeneize' tenía la esperanza de que el clásico se llegue a disputar este sábado pero las condiciones del campo de La Bombonera no eran las adecuadas para jugar el partido de ida del torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Un detalle que muchos no conocen es el que dio a conocer el reconocido estadístico español Mister Chip. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ibérico soltó un dato que no favorece en nada al local. Resulta que Boca enfrentó a River tres veces un 11 de noviembre y en los tres encuentros, no pudo ganar.

La primera vez que chocó ante el 'Millo' por aquella fecha, fue en 1973. El encuentro se jugó en Vélez y acabó a favor de River por la mínima. El siguiente partido se jugó seis años después y terminó en empate. La última vez que jugaron un 11 de noviembre fue en 1984 y River se impuso por un contundente 4-1 en el Monumental de Nuñez.

La Conmebol hizo el anunció oficial de la suspensión a través de cuenta oficial de Twitter para este domingo 11 de noviembre del presente año en horas de la tarde. ¿A la cuarta será la vencida para Boca?