España vs Croacia EN VIVO: chocan por la Liga de Naciones de la UEFA

España visitará la tarde de este jueves (2:45 pm / hora peruana) a Croacia por la fecha cinco de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía DirecTV Sports. Pero no te preocupes, si no tienes el canal contratado para ver este partidazo no te pierdas todos los detalles en el minuto a minuto que te ofrece Líbero a través de su web.

La Selección local está obligada a ganar si no quiere descender a la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Tiene tan solo un punto en la clasificación y una derrota hoy lo sentenciaría a 'Segunda'. El último encuentro de los 'ajedrecistas' se dio en casa ante la poderosa Inglaterra. Los subcampeones del mundo no pudieron anotar un tanto, pero tampoco recibieron. Es decir, igualaron sin goles.

Los dirigidos por Luis Enrique, por su parte, viven un buen momento. Desde que llegó el español al mando de la Selección Nacional solo han perdido un encuentro: ante Inglaterra en la última jornada de esta misma competición. En tierras españolas, fue triunfo para los de Gareth Southgate por un sorpresivo 2-3. Fue inesperado debido a que el primer tiempo terminó 0-3 para los ingleses.

Resumen España 6-0 Croacia / Liga de Naciones de la UEFA

La última vez que las selecciones de España y Croacia se enfrentaron fe en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. Este encuentro en mención se disputó el 11 de setiembre de este año. ¿El marcador? Fue un contundente 6-0 a favor de los españoles. 'La Roja' estuvo totalmente concentrada en el partido y marcaron tres goles por tiempo. ¿Se cobrará la revancha el equipo liderado por Luka Modric?

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es España. Los visitantes tienen una cuota de 2.09 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.35, mientras que el triunfo de Croacia está en 3.70. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del España vs Croacia

España: De Gea, Azpilicueta, Albiol, Ramos, Alba, Saúl, Busquets, Ceballos, Asensio, Rodrigo e Isco.

Croacia: Kalinic, Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric, Rakitic, Brozovic, Kovacic, Modric, Perisic y Santini.